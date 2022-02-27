Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в РФ госпитализировали 7 742 человека с коронавирусом, что на 46% меньше показателей предыдущего дня. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 137 596 человек, скончались 769. При этом в РФ выявили 116 093 новых случая коронавируса.
В Санкт-Петербурге за сутки подтвердили 6 442 новых случая заражения, в Свердловской области – 4 616, в Самарской области – 4 211, в Новосибирской области – 4 208, в Пермском крае – 3 837, в Красноярском крае – 3 689. В Москве выявлено 3 050 случаев.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается опасной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, распространение штамма-"Омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось. Из-за этого в стране наблюдается увеличение смертности.
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