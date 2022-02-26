Документы для изменения протокола исследований вакцины от COVID у детей поданы – Гинцбург

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Центр имени Гамалеи подал документы для изменения протокола клинических исследований вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

Ученый ранее сообщал, что исследование вакцины "Спутник М" придется менять. Центр имени Гамалеи не сумел обнаружить в Москве детей без антител к коронавирусу. Это стало проблемой при решении вопроса об испытании препарата на возрастной категории от 6 до 11 лет. В связи с этим было принято решение изменить протокол для того, чтобы можно было набирать детей с определенным уровнем антител.

Гинцбург уточнил, что еще не было набора добровольцев, но недели через 2 может начаться работа с детьми.

Ранее директор центра заявил, что антитела к коронавирусу передаются младенцам с молоком матери. Он отметил, что защиту детям могут передать вакцинированные "Спутником V" и "Спутником Лайт" женщины. В этом случае новорожденные будут до шести месяцев защищены от заражения тяжелыми случаями COVID-19.