Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 57,8%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 57,8%. В Москве этот показатель снизился до 52,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 59,7%. В четырех регионах данный показатель фиксируется на уровне больше 80%. Среди них – Санкт-Петербург – 84,2%, Мурманская область – 81,8%, Карелия – 81,2% и Севастополь – 81,2%.

По словам Голиковой, первым компонентом вакцины привились уже 87 307 060 россиян, а полностью прошли вакцинацию 83 383 452 человека.

В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций увеличилось в 74 субъектах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 9 регионах, еще в 2 субъектах ситуация не изменилась. Выздоровели за минувшие 24 часа 167 310 человек, скончались 787. При этом в РФ выявили 123 460 новых случаев коронавируса.

Ранее в Минздраве заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в РФ. Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко напомнил, что несколько недель назад в России произошел существенный подъем заболеваемости, оказавший беспрецедентную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения. В отдельных регионах страны из-за наплыва пациентов в медучреждениях фиксировались очереди. Однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.

