Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 27 февраля, жителей Москвы и области ожидает облачная погода и температура до +3 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся на юго-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет 762 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении синоптиков.

Погода будет облачной без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. По области столбики термометров также будут доходить до +3 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом относительная влажность воздуха составит около 65%.

Синоптики предупреждают, что интенсивный рост атмосферного давления может вызвать у метеозависимых москвичей симптомы недомогания, головную боль и скачки артериального давления.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 22:00 28 февраля.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода ожидается в столице до конца февраля и в начале марта. Первый день календарной весны прогнозируется солнечный и штилевой.