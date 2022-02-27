Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В воскресенье, 27 февраля, жителей Москвы и области ожидает облачная погода и температура до +3 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся на юго-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет 762 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении синоптиков.
Погода будет облачной без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. По области столбики термометров также будут доходить до +3 градусов.
Ветер ожидается северо-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом относительная влажность воздуха составит около 65%.
Синоптики предупреждают, что интенсивный рост атмосферного давления может вызвать у метеозависимых москвичей симптомы недомогания, головную боль и скачки артериального давления.
Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 22:00 28 февраля.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода ожидается в столице до конца февраля и в начале марта. Первый день календарной весны прогнозируется солнечный и штилевой.
Москвичам рассказали о работе ливневой системы города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: