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Москва 24

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общество

19 февраля, 23:35

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

обществопогода

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21:00 20 февраля.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе ночные температуры будут в районе -4…+1 градуса, а дневные – -3…+2 градусов. Она добавила, что 24 и 25 февраля температура может понизиться до -7 градусов ночью и 0 градусов днем.

Позднякова также не исключила, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас. При этом холодной погоды на начало марта не ожидается, как и всплеска тепла.

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

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