Монументы "Промышленность" и "Сельское хозяйство" в Подколокольном переулке отреставрируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Подколокольном переулке отреставрируют скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Монументы на Подколокольном переулке, дом 16/2, строение 1 украшают арку дома в стиле сталинский ампир. Это жилой дом признан объектом культурного наследия регионального значения.
Реставраторы демонтируют скульптуры, несколько раз промоют и очистят. Специалисты ликвидируют поврежденные участки бетона, а дефекты устранят методами инъектирования и пропитки, а также обработают защитными биоцидными составами, загрунтуют и покрасят. Кроме того, разрушенный местами металлический каркас заменят на новый. Чтобы уменьшить риск дальнейшего повреждения монументов, на кровле обустроят более эффективную систему водоотведения.
Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" отреставрируют около 230 оригинальных лавочек с лебедями. Скамейки демонтируют и отвезут на реставрацию. Специалисты проведут пескоструйную чистку боковых элементов, а также приведут в порядок брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы покроют лаком.
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