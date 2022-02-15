Фасады кинотеатра "Звездный" украсят золотистыми 3D-панелями с подсветкой

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал о реконструкции столичного кинотеатра "Звездный".

Эксперт указал на то, что объект получил изначальный архитектурный облик, но с использованием современных отделочных материалов, подсветки и продуманной логистики.

"Фасад с объемными металлическими 3D-панелями золотистого цвета почти завершен, основные работы на сегодняшний день ведутся внутри здания", – добавил Кузнецов.

Автор проекта, основатель бюро "Северин проект" Александр Балабин рассказал, что советские фасады были сделаны из дюралюминия. За время эксплуатации они сильно износились и требовали замены или реставрации.

"...пришли к мысли, что нужно осовременить внешний облик кинотеатра, сделали несколько вариантов, например предлагали дисперсно расположить панели, создав эффект движения, а подсветку разместить за ними, чтобы свет лился изнутри. Но в итоге была выбрана классическая раскладка, осветительные элементы вмонтированы по центру панелей", – объяснил Балабин.

Кинотеатр "Звездный" располагается по адресу проспект Вернадского, дом 14. В обновленном комплексе откроют ресторан, кинобар и будут показывать фильмы. Реконструкция позволит маломобильным гражданам свободно посещать заведение.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за 2021 год в Москве завершили реконструкцию восьми советских кинотеатров. Новые объекты отличаются тем, что формируют вокруг себя многофункциональные общественные пространства.

