В Москве отреставрируют более 200 лавочек с лебедями в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В парке "Покровское-Стрешнево" отреставрируют около 230 оригинальных лавочек с лебедями. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в ходе работ в парке скамейки демонтируют и отвезут на реставрацию. Специалисты проведут пескоструйную чистку боковых элементов, а также приведут в порядок брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы покроют лаком.

"Отреставрированные лавочки вернутся в парк. Планируется, что они будут располагаться в природно-историческом уголке парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи. Скамейки станут отличным и логичным дополнением этой территории", – подчеркнул Мельников.

В настоящее время в парке находятся два типа скамеек с лебедями. Одни изображения похожи на шипуна, другие – на кликуна.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столичных дворов, территорий школ и объектов районного значения на текущий год, выделив на их реализацию 4,39 миллиарда рублей. Также планы правительства Москвы предусматривают проведение ремонта 17 катков с искусственным льдом.

