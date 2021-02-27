Состоялась очная ставка по делу о клевете на сына Рудковской и Плющенко

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Продюсер Яна Рудковская подписала соглашение о неразглашении по итогам очной ставки с главным редактором журнала StarHit Анастасией Ананьевой по делу о клевете.
Как рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский, соглашение подписано потому, что в деле участвует малолетний ребенок. При этом он добавил, что "все прошло хорошо".
В 2020 году StarHit опубликовал на сайте статью, в которой сообщалось, что сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера.
После этого Рудковская обратилась в полицию, которая по этому факту возбудила уголовное дело о клевете.
В результате ребенок прошел две психологических экспертизы, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств.
Синдром Аспергера – пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении и стереотипном восприятии окружающего мира.
У Александра Плющенко есть блог в Instagram, где он известен как Гном Гномыч. На него подписаны 790 тысяч пользователей.
За клевету о болезни Саши Плющенко будут судить
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