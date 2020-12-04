Экспертиза не выявила отклонений в здоровье сына Плющенко

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Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела о клевете, не выявила синдрома Аспергера у семилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС заявил представитель семьи Плющенко Александр Добровинский.

"Психологическая экспертиза не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов. Ребенок абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, что подтверждает сохранность оперативной памяти", – рассказал представитель семьи.

По словам Добровинского, сам мальчик может в достаточной мере сосредотачиваться на выполнении заданий.

При этом он добавил, что Рудковская и Плющенко намерены добиться принятия закона, который запретит размещать публикацию информации о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за публикации в СМИ данных о якобы болезни ребенка. В материале отмечалось, что у семилетнего мальчика синдром Аспергера (один из видов аутизма).

