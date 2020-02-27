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Общество

18:08

Пенсии инвалидам будут назначаться автоматически

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пенсионный фонд России будет назначать пенсии по инвалидности автоматически. Тем, кто претендует на выплату, не придется подавать заявление, сообщает ТАСС.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, данная услуга будет полностью запущена 1 июля 2021 года.

"Первый шаг, который мы предприняли, – подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать", – заявил глава Минтруда.

В ведомстве предлагают освободить инвалидов и их опекунов от необходимости подавать заявление в Пенсионный фонд России. Сведения туда начнут отправлять напрямую из бюро медико-социальной экспертизы. В ПФР автоматически будет назначать пенсию на основе данных об инвалидности в соответствующем федеральном реестре.

Ранее сообщалось, что Минтруда и Минэкономразвития рассматривают возможность ограничить удержание долгов с пенсий. Соответствующее предложение подготовили члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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