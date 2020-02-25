Предпенсионерам, проходящим профессиональное обучение, повысили стипендию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам в возрасте старше 50 лет, которые участвуют в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, повысят стипендии. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.

Размер стипендии в 2020 году составит 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда.

Как уточняется, стипендию могут оформить неработающие и не получающие пенсию участники программы.

Программа профессионального обучения и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста была запущена весной 2019 года. Целью программы является повышение конкурентоспособности и востребованности людей старшего возраста, продление их трудовой активности.

В ходе обучения они получают актуальные компетенции и навыки, востребованные на современном рынке труда.

В прошлом году обучение по программе прошло свыше 3,8 тысячи человек. В проекте приняли участие 75 организаций, в том числе ведущие колледжи, вузы и учебные центры столицы.

Наиболее востребованными образовательными курсами стали повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование.

Ранее сообщалось, что в России официально не трудоустроено 60 % из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста – часть из них закончила трудиться досрочно или уже не в состоянии это делать по причинам инвалидности.

Отмечалось, что такие цифры были получены из письма Пенсионного фонда в Роструд. Работающих мужчин 1959–1963 годов рождения в России насчитали 1,8 миллиона человек, а работающих женщин 1964–1968 годов рождения – 2,2 миллиона. Согласно статистике Росстата на 1 января 2019 года, всего в стране проживают 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста.

