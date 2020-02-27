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Москва 24

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Общество

12:53

S7 Airlines не получала уведомления о запрете полетов в Южную Корею

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

S7 Airlines не получала официального уведомления о запрете полетов в Южную Корею, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта из-за распространения коронавируса будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей. Исключение сделают для рейсов "Аэрофлота" и ее "дочки" "Авроры".

В S7 Airlines сочли запрет на полеты в Южную Корею грубым нарушением конкуренции. Компания выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до четырех рейсов в неделю – из Новосибирска, до трех рейсов в неделю – из Иркутска.

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что компания считает неуместным обсуждать решение об ограничении полетов в Южную Корею.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2 744, излечились 32,5 тысячи.

Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

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