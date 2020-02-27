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Общество

11:17

Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда

общество культура за рубежом

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Американская рок-группа Metallica заявила об отмене участия в двух музыкальных фестивалях. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Причиной этому послужила алкогольная зависимость их фронтмена Джеймса Хэтфилда, который сейчас проходит курс реабилитации.

"Реальность такова, что я не расставил приоритеты в своем здоровье в прошлом году во время гастролей, и теперь я знаю, что мое психическое здоровье на первом месте. Я не хотел подводить команду и семью Metallica", – заявил музыкант.

Он попросил прощения у поклонников группы за причиненные неудобства, отметив, что сейчас коллектив работает с промоутерами, чтобы обеспечить всем купившим билеты возврат или обмен.

Участники группы Metallica должны были выступить на фестивале Columbus’ Sonic Temple в мае текущего года. В сентябре их ждали на Louisville’s Louder Than Life. Отмечается, что выступления коллектива на мероприятиях Epicenter, Welcome To Rockville и Aftershock пройдут по плану.

Напомним, прошлым летом музыканты выступили в "Лужниках" в рамках WorldWired Tour. Тогда группа исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Metallica, играющая в стиле треш-метал, существует с 1981 года. За это время музыкальный коллектив выпустил десять студийных альбомов и неоднократно становился лауреатом престижных премий, в том числе "Грэмми".

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