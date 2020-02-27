В Краснодарском крае предложили расширить применение курортного сбора

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В Краснодарском крае могут распространить курортный сбор еще на четыре поселения, сообщает RT со ссылкой на региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Речь идет о Новороссийске, Голубицком, Новотаманском и Фонталовском сельских поселениях Темрюкского района.

Предлагается установить ставку курортного сбора с одного гражданина старше 18 лет, который планирует проживать в том или ином объекте размещения более 24 часов, в размере 10 рублей в сутки.

Это соответствует размеру курортного сбора в других районах региона.

Если инициативу утвердит законодательное собрание Краснодарского края, эксперимент по введению курортного сбора запустят 1 апреля.

Сейчас курортный сбор взимается в 11 поселениях Кубани, в том числе в Сочи, Анапе и Геленджике.

Курортный сбор в наиболее популярных туристических районах Краснодарского края начали взимать с 16 июля 2018 года. В Крыму от введения курортного сбора отказались, заявив, что "сбор ради сбора" не имеет смысла.