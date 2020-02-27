Роскачество не обнаружило вредителей и ГМО в блинной муке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Роскачества провели исследование муки для приготовления блинов и не обнаружили тяжелых металлов, ГМО, кишечную палочку и другие небезопасные вещества. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Как уточняется, было проверено 13 российских торговых марок. Продукт исследовали по 386 показателям качества и безопасности.
"В программе испытаний следующие показатели: потенциально небезопасные вещества (тяжелые металлы, краситель тартразин, консерванты бензойная и сорбиновая кислоты, ГМО, жировые антиокислители, броматы и другое), микробиология (группы бактерий кишечной палочки и другое)", – говорится в сообщении.
Согласно результатам испытаний, специалисты Роскачества признали безопасной всю исследованную блинную муку.
"Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки. В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов – речь идет о торговых марках "Печем дома", "Золотое утро", "Пышечка", "Мелькомбинат № 3", Garnec. Претензий по органолептике (вкус, цвет, запах) к самим смесям у экспертов не было, а к готовым изделиям были", – добавили в организации.
Отмечается, что посторонний привкус был у блинов, приготовленных из смеси пяти торговых марок.
В настоящий момент в Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.
Фестиваль "Московская Масленица" был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Здесь предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.
Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.
Сколько стоят блины на "Московской Масленице"
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