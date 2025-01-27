Синоптик Леус: 27 января стало самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Понедельник, 27 января, оказался самым теплым днем в столице с начала зимнего сезона, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник на базовой метеостанции Москвы температура поднялась до плюс 5 градусов.

"Таким образом, сегодняшний день стал не только самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в столице, но и самым теплым днем с начала января и зимы в целом", – подчеркнул Леус.

По его словам, самым теплым днем до этого было 11 января, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 4,7 градуса.

Январь в Москве в 2025 году станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура за весь месяц будет положительной, уточнили синоптики. До этого момента подобное явление фиксировалось лишь в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура достигла 0 градусов.

