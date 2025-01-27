Облачная погода с дождем ожидается в Москве 27 января

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столице в понедельник, 27 января. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов тепла.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Предстоящая неделя в столице стартует с апрельской погоды. При этом в первые выходные февраля также будет тепло, однако возможны смешанные осадки.

Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление ожидается в середине марта. Предварительно, март в городе будет с положительной аномалией.