Главархив рассказал, как москвичи поддерживали ленинградцев в блокаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проспект 25 Октября в эти дни" Фото С. Струнникова. Ленинград. Зима 1942-1943 года. Главархив Москвы

Главархив опубликовал в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" материалы о жизни горожан во время блокады Ленинграда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Важно не просто сохранять память о Великой Отечественной войне, но и рассказывать о подвигах советского народа, знакомить с документами, которые их отражают. Именно поэтому в День снятия блокады Ленинграда мы открываем новый раздел в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в музее расположены материалы, снятые в 1942 году в Ленинграде. В частности, показаны автобусные экспедиции, во время которых для горожан доставляли все самое необходимое, а также другие снимки, показывающие жизнь народа в тот непростой для них период.

Кроме того, в виртуальном музее размещен фильм о повседневной жизни мирных граждан. Он рассказывает о проблемах людей, с которыми они столкнулись, а также в нем показывается Ленинградская публичная библиотека, Театр музыкальной комедии и радиостанция.

Помимо этого, пользователей приглашают посмотреть альбом с уникальными снимками военного фотокорреспондента газеты "Правда" Сергея Струнникова, который показал город зимой 1942/1943 года, кадры производства военной продукции на Сестрорецком инструментальном заводе имени Воскова и завода "Большевик", а также фотографии хлебозавода № 61, учебных и лечебных учреждений.

В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.