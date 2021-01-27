Главархив рассказал, как москвичи поддерживали ленинградцев в блокаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проспект 25 Октября в эти дни" Фото С. Струнникова. Ленинград. Зима 1942-1943 года. Главархив Москвы
Главархив опубликовал в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" материалы о жизни горожан во время блокады Ленинграда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Важно не просто сохранять память о Великой Отечественной войне, но и рассказывать о подвигах советского народа, знакомить с документами, которые их отражают. Именно поэтому в День снятия блокады Ленинграда мы открываем новый раздел в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в музее расположены материалы, снятые в 1942 году в Ленинграде. В частности, показаны автобусные экспедиции, во время которых для горожан доставляли все самое необходимое, а также другие снимки, показывающие жизнь народа в тот непростой для них период.
Кроме того, в виртуальном музее размещен фильм о повседневной жизни мирных граждан. Он рассказывает о проблемах людей, с которыми они столкнулись, а также в нем показывается Ленинградская публичная библиотека, Театр музыкальной комедии и радиостанция.
Помимо этого, пользователей приглашают посмотреть альбом с уникальными снимками военного фотокорреспондента газеты "Правда" Сергея Струнникова, который показал город зимой 1942/1943 года, кадры производства военной продукции на Сестрорецком инструментальном заводе имени Воскова и завода "Большевик", а также фотографии хлебозавода № 61, учебных и лечебных учреждений.
В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.
Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.
Главархив набрал новых сотрудников благодаря программе "Москва – добрый город"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: