Астролог рассказала, можно ли подавать блюда из кролика к новогоднему столу

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Мясо кролика можно смело подавать на новогодний стол, не опасаясь гнева главного символа 2023-го. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Бондарева.

По ее словам, праздничная ночь с 31 декабря на 1 января с Кроликом никак связана: по восточному календарю он официально вступит в права символа только 21 января.





Ирина Бондарева астролог Поэтому блюда из крольчатины можно готовить к новогоднему застолью. А уже с 21 января и весь 2023 год есть это мясо будет нельзя, чтобы не обидеть его покровителя.

Ранее астролог Татьяна Закусило рассказала, какие блюда подать на стол для встречи года Черного Кролика. По ее мнению, меню в праздничную ночь зависит от региона проживания. Например, на всех столах от крайней западной точки Европы до Омска должно быть много продуктов зеленого цвета. При этом всем живущим от Омска до Камчатки нужно приготовить мясные и острые закуски, а рядом поставить салаты с красными овощами.

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