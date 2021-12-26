В России подтвердили 23 721 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 23 721 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. В 1 752 (7,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Уточняется, что выявлено активно 1 752 (7,4%) эпизодов заражения без клинических проявлений.
На Москву пришлось 2 180 случаев, на Санкт-Петербург – 1 851, на Московскую область – 1 565, на Краснодарский край – 570, на Свердловскую область – 564, на Иркутскую область – 546, на Пермский край – 545, на Красноярский край – 531, на Челябинскую область – 528, на Ростовскую область – 518.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Тыве, Крыму и на Чукотке.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 968 человек, за весь период умерло 304 218 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 37 285 человек, за все время – 9 259 771.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%. В Оперштабе подчеркнули, что предыдущий показатель был равен 58,2%.
Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По его словам, около 70 миллионов россиян сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Президент также выразил надежду, что нужный уровень коллективного иммунитета будет достигнут в следующем году.
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