Более 73 млн россиян вакцинировались от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России провели более 73,1 миллиона полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали почти 77,9 миллиона раз. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз", – говорится в сообщении.

Кроме того, на портале сообщается, что в Москве полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 6,3 миллиона человек, а прививку первым компонентом сделали 6,7 миллиона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости. Кроме того, по ее словам, следует соблюдать и действующие антикоронавирусные ограничения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также попросил россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.