В Москве выполнили 30 тыс заявок по доставке дров горожанам на домашнем режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о сервисе доставки дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки", – заявил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, с сентября 2020 года в городе выполнено порядка 30 тысяч подобных заявок. В работе городские службы применяют самосвалы, погрузчики и манипуляторы.
Заммэра отдельно отметил, что заказать поставку можно по телефону: 8 (495) 870-45-09. Сырье привезут по льготной цене.
Ранее стало известно, что горячая линия по коронавирусу в Москве продолжит работать в новогодние праздники. Помимо этого, в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники call-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха.
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