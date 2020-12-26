В Москве выполнили 30 тыс заявок по доставке дров горожанам на домашнем режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о сервисе доставки дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, с сентября 2020 года в городе выполнено порядка 30 тысяч подобных заявок. В работе городские службы применяют самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

Заммэра отдельно отметил, что заказать поставку можно по телефону: 8 (495) 870-45-09. Сырье привезут по льготной цене.

Ранее стало известно, что горячая линия по коронавирусу в Москве продолжит работать в новогодние праздники. Помимо этого, в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники call-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха.

