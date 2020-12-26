В России выявили 29 258 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в Оперштабе.
Активно были выявлены 4 571 (15,6%) случаев без клинических проявлений.
В Москве за сутки подтвердили 7 480 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 755, в Московской области – 1 615, в Нижегородской области – 501, в Псковской области – 425.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста новых случаев сохранятся в Республике Тыва и Еврейской автономной области – по 0,5%.
За последние сутки по России подтверждено 567 летальных случаев, из которых на Москву приходятся 77. Всего с начала пандемии от коронавируса в РФ скончались 54 226 человека.
За тот же период наблюдений в стране выздоровели 28 185 человек. В Москве выписали 5 602 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 2 426 439 человек.
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