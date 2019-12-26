Эксперты РКФ рассказали, как правильно путешествовать с собакой

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Специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) объяснили, как комфортно, законно и без угрозы здоровью животного или пассажиров путешествовать с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Многие уже запланировали праздничные отпуска и путешествия. Однако перед владельцами домашних животных сразу же встает вопрос: что делать с четвероногим другом? Есть несколько возможных вариантов: оставить питомца в зоогостинице, найти передержку среди знакомых или уговорить друзей побыть "приходящей" няней", – описали проблему в федерации.

Тем не менее существует и вариант путешествовать с четвероногим питомцем. Для этого необходимо сделать несколько предварительных шагов – заказать животному ветеринарный паспорт, установить собаке микрочип, а также ознакомиться с правилами приема собак в стране прибытия.

Кроме того, имеет смысл заранее приучать питомца к контейнерной переноске. Этот процесс должен занять несколько месяцев, поэтому не подойдет для спонтанных поездок, но терпеливые владельцы будут вознаграждены спокойствием собаки.

Для комфортного путешествия животному потребуется вода, миска-трансформер, а также особые впитывающие подстилки. Кроме того, необходимо выгулять собаку перед поездкой, но не кормить.

Эксперты РКФ подготовили разные советы под разные виды транспорта. Так, в случае с самолетами важно заранее ознакомиться с правилами авиакомпании. Если же речь идет о машине, то переноску с животным рекомендуют оставить в багажнике или закрепить ремнями безопасности на заднем сиденье. Кроме того, имеет смысл периодически выгуливать питомца во время остановок и не оставлять одного в автомобиле.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево произошел инцидент с беременной женщиной. Ей не разрешили провести собак на борт, хотя муж женщины заранее согласовал присутствие животных в салоне самолета.

