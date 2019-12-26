В России составили календарь вымирания профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный проект SkillFactory опубликовал в Сети календарь вымирания современных профессий на 2020 год, в который попали 50 специальностей.

В январе исчезнут профессии журналиста, лектора и консьержа, в феврале – SMM-менеджера, бармена, пилота и экскурсовода, в марте – охранника, метеоролога, таксиста и диджея.

В список профессий, которые в 2020 году ждет печальная участь, также попали хирурги, экологи, переводчики, фитнес-тренеры, экономисты, инспекторы ДПС, курьеры, машинисты, шахтеры, юристы, учителя, повара и Деды Морозы.

Календарь призван обратить внимание общества на необходимость переквалификации специалистов из-за крайне быстрой автоматизации и роботизации почти всех рабочих процессов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что одним из главных вызовов для рынка труда на сегодняшний день является роботизация.

По его словам, низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, а людям нужно креативно мыслить. При этом премьер напомнил, что за 400 лет с начала промышленной революции машины так и не вытеснили людей.

