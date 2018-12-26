Россияне назвали любимых актера, певца и фильм

Россияне назвали любимых актера, певца, фильм и телепередачу 2018 года. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Среди актеров рейтинг популярности уже несколько лет возглавляет Сергей Безруков. За него проголосовали 8% респондентов. За Безруковым с трехпроцентным отрывом следует Константин Хабенский. На третьей строчке расположился Владимир Машков, набравший 4% голосов.
Лидером музыкального рейтинга, по мнению россиян, является Филипп Киркоров. Он получил голоса 10% участников опроса, обогнав пианиста Дениса Мацуева (6%) и певца Николая Баскова (5%).
Телепередачей 2018 года, по данным ВЦИОМ, стал проект канала "Россия 1" – ток-шоу "60 минут". Оно получило поддержку 8% респондентов. А среди российских телесериалов лучшими назвали детективы "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" (оба – по 5%).
Перечень лучших фильмов года возглавили спортивная драма "Движение вверх" и трилогия "Гоголь", набравшие по 3% голосов. За военную драму "Т-34" проголосовали 2% участников опроса.
Ранее россияне признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Политиком 2018 года, по мнению 46% опрошенных, стал Владимир Путин. Кроме того, участники опроса ВЦИОМ выбрали главное событие уходящего года. 12% респондентов заявили, что считают таким событием чемпионат мира по футболу.
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