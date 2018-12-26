Россияне выбрали главное мировое событие 2018 года

Главным мировым событием уходящего года россияне назвали чемпионат мира по футболу. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
По словам Федорова, рейтинг главных международных событий 2018 года возглавляет ЧМ, проходивший летом в 11 городах России. "12% опрошенных нами россиян именно мундиаль назвали событием года", – цитирует главу ВЦИОМ Агентство "Москва".
Как добавил Федоров, второе место в рейтинге наиболее важных событий занял конфликт в Сирии. Его выбрали 9% респондентов. На третьей позиции оказалось открытие Керченского моста. За это событие проголосовали 6% опрошенных.
ВЦИОМ также составил рейтинг ключевых событий 2018 года в России. По мнению 24% участников опроса, первое место в этом списке заняли изменения в пенсионном законодательстве.
В декабре компания Google составила рейтинг самых популярных поисковых запросов у россиян в 2018 году. Согласно данным компании, главным событием года стал чемпионат мира по футболу 2018. Также жителей России интересовали президентские выборы в РФ и свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Первое место в топе поиска Google в категории "Люди" занял российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. А из ушедших персон российские пользователи чаще всего запрашивали в поиске информацию о Стивене Хокинге, Иосифе Кобзоне и рэпере XXXTentacion.
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