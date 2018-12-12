Google составил рейтинг самых популярных запросов 2018 года

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Компания Google подвела итоги уходящего года и опубликовала видео "Год в поиске", в котором собрала самые популярные запросы российских пользователей в 2018 году.

Запросы разделены по категориям: "События года", "Имена ЧМ-2018", "Люди", "Утраты года", "Мемы", "Как стать" и другие.



Согласно данным компании, главным событием года стал чемпионат мира по футболу 2018. Также жителей России интересовали президентские выборы в РФ и свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба стали самыми популярными игроками чемпионата среди российских пользователей. В рейтинг также вошел Лука Модрич, ставший лучшим игроком ЧМ-2018.

Первое место в топе поиска Google в категории "Люди" занял российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Также в ТОП-10 попали Меган Маркл и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Из ушедших персон российские пользователи чаще всего запрашивали в поиске информацию о Стивене Хокинге, Иосифе Кобзоне и рэпере XXXTentacion

Также пользователей интересовало, как стать блогером, моделью, фитнес-тренерами и даже космонавтами. А самыми популярными мемами стали обращение к Илону Маску, звонок Момо и фраза "За себя и за Сашку" из фильма "Движение вверх".