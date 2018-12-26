Россияне назвали спортсменов 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Об этом со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщает Агентство "Москва".

Алину Загитову назвали спортсменом года 11% опрошенных, Медведеву – 9%. Также в топе спортсменов футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%) и боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

В 2018 году 16-летняя Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой, Евгения Медведева завоевала серебряную медаль. На чемпионате России по фигурному катанию обе спортсменки выступили неудачно – Загитова заняла пятое место, хотя лидировала после короткой программы, а Медведева стала седьмой.

Ранее нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза.