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15:45

Россияне назвали спортсменов 2018 года

спорт

15:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Об этом со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщает Агентство "Москва".

Алину Загитову назвали спортсменом года 11% опрошенных, Медведеву – 9%. Также в топе спортсменов футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%) и боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

В 2018 году 16-летняя Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой, Евгения Медведева завоевала серебряную медаль. На чемпионате России по фигурному катанию обе спортсменки выступили неудачно – Загитова заняла пятое место, хотя лидировала после короткой программы, а Медведева стала седьмой.

Ранее нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза.

спорт

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