Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин, как и в 2017 году, признан жителями России политиком года, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он представил результаты исследования, посвященные итогам 2018 года. Он отметил, что в этот раз политиком года президента назвали 46% респондентов.

"На протяжении всего времени измерения, начиная с нулевых годов, политиком года для россиян остается Путин – в этом году его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%) и другие", – сказал Федоров в комментарии Агентству "Москва".

Опрос проводился в декабре 2018 года. В нем приняли участие россияне от 18 лет. Опрос проводился с помощью интервью телефону. Номера выбирались методом случайной выборки стационарных и мобильных номеров. Участвовали около 1600 человек.

В марте 2018 года прошли выборы президента России. Владимир Путин получил 76,69% голосов.