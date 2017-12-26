МЧС предупредило москвичей о гололедице и усилении ветра

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Снег, мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируют в Москве 26 декабря. Погода сохранится до 18:00.
МЧС РФ по столице предупреждает о возможных повреждении линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций и частичном повале деревьев. Движение транспорта может затрудниться, а видимость – ухудшиться. Повышается вероятность роста числа ДТП на аварийно-опасных участках и случаев травматизма населения.
Горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве. Автомобили рекомендуют парковать в гараже или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Прошедшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы: температура опустилась до 7,4 градуса ниже нуля. Предыдущий температурный минимум нынешней зимы пришелся на 8 декабря, когда столбики термометров показывали -5,1 градуса. При этом текущий декабрь войдет в десятку самых теплых в городе за последние 140 лет.
26 декабря синоптики прогнозировали резкое потепление. Воздух прогреется до 3 градусов выше нуля, тепло должно остаться в Москве до Нового года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: