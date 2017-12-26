МЧС предупредило москвичей о гололедице и усилении ветра

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Снег, мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируют в Москве 26 декабря. Погода сохранится до 18:00.

МЧС РФ по столице предупреждает о возможных повреждении линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций и частичном повале деревьев. Движение транспорта может затрудниться, а видимость – ухудшиться. Повышается вероятность роста числа ДТП на аварийно-опасных участках и случаев травматизма населения.

Горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве. Автомобили рекомендуют парковать в гараже или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Прошедшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы: температура опустилась до 7,4 градуса ниже нуля. Предыдущий температурный минимум нынешней зимы пришелся на 8 декабря, когда столбики термометров показывали -5,1 градуса. При этом текущий декабрь войдет в десятку самых теплых в городе за последние 140 лет.

26 декабря синоптики прогнозировали резкое потепление. Воздух прогреется до 3 градусов выше нуля, тепло должно остаться в Москве до Нового года.