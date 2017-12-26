Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимы. Столбики термометров на главной московской метеостанции (ВДНХ) опустилась до минус 7,4 градуса, сообщает "Интерфакс".

Синоптики пояснили, что предыдущий температурный минимум нынешней зимы зафиксировали 8 декабря – тогда похолодало до минус 5,1 градуса.

Что касается рекорда для 26 декабря, он был зафиксирован еще в 1888 году. В тот день столбики термометров показали минус 36,7 градуса.

Днем во вторник ожидается от -1 до +1 градуса. Также пойдет небольшой снег и будет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что осадки в предпраздничные дни усугубили дорожную обстановку в городе. Коммунальные службы столицы переведены в повышенную готовность и в круглосуточном режиме продолжают уборку улиц от снега.

Комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, чем прогнозируют синоптики, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.