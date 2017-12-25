Декабрь войдет в десятку самых теплых за 140 лет в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Текущий декабрь войдет в десятку самых теплых за последние 140 лет в Москве, сообщает портал "Метеоновости".

Самый теплый декабрь зафиксировали в 2006 году, когда положительная аномалия температуры воздуха составила 7,3 градуса.

По температурному режиму первый зимний месяц оказался совсем и не зимним. Средняя суточная температура воздуха была выше даже нормы ноября. Кроме того, с отрицательной дневной температурой воздуха в городе зафиксировали всего шесть дней.

Синоптики обещают, что ночь на вторник будет морозной – столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов. Однако уже днем из-за юго-западных потоков температура повысится до +2 градусов.

Затем погоду будет определять теплый сектор обширного многоцентрового циклона. Ожидаются небольшие осадки, ночью будет около 0 градусов, днем потеплеет до плюс 2–3 градуса. Аномалия средней суточной температуры всю неделю будет колебаться в пределах плюс 7–8 градусов.