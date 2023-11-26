Гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщают синоптики, днем в Москве прогнозируют от 3 до 5 градусов ниже нуля. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 4 градусов, ожидается сильный мокрый снег, местами гололедица, метель, снежные заносы, местами налипание мокрого снега.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления на будущей неделе. По словам синоптика Михаила Леуса, на это повлияют пришедшие южные циклоны.