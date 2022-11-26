08:00Общество
Диетолог рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
Фото: depositphotos/zemchen
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 посоветовал не есть квашеную капусту при проблемах с желудком в стадии обострения.
"Квашеную капусту нельзя есть людям с обострением язвенной болезни желудка и поверхностного гастрита", – отметил эксперт.
По словам Гинзбурга, употребление квашеной капусты при этих заболеваниях может усугубить ситуацию.
Ранее были названы категории людей, которым не стоит есть морскую капусту. Этот продукт нужно исключить из рациона при проблемах со свертываемостью крови. Содержащиеся в морской капусте вещества еще больше способствуют ее разжижению. Также продукт противопоказан пациентам с гиперфункцией щитовидки, пищевой аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!