Диетолог рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 посоветовал не есть квашеную капусту при проблемах с желудком в стадии обострения.

"Квашеную капусту нельзя есть людям с обострением язвенной болезни желудка и поверхностного гастрита", – отметил эксперт.

По словам Гинзбурга, употребление квашеной капусты при этих заболеваниях может усугубить ситуацию.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Квашеная капуста может раздражать слизистую желудка. Вызывать отделение большего количества желудочного сока. Повышение кислотности желудка и желудочный сок будет раздражать стенку желудка. Если она изъязвлена, то это приведет к усилению болей и прогрессированию язвенного процесса.

Ранее были названы категории людей, которым не стоит есть морскую капусту. Этот продукт нужно исключить из рациона при проблемах со свертываемостью крови. Содержащиеся в морской капусте вещества еще больше способствуют ее разжижению. Также продукт противопоказан пациентам с гиперфункцией щитовидки, пищевой аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



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