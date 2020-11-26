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Общество

11:32

В Госдуме отвергли идею ограничивать работу гостиниц в новогодний период из-за COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вводить ограничения на работу гостиниц во время новогодних каникул нет необходимости, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее в ряде СМИ появилась информация об опасениях эпидемиологов роста заболеваемости коронавирусом в период новогодних праздников.

Однако, по словам Свищева, в гостиницах должны строго соблюдаться эпидемиологические требования.

"Все гостиницы должны соблюдать все правила Роспотребнадзора: это дистанция, маски и так далее. Наша задача – не ограничивать, а дисциплинировать людей, чтобы не было этого всплеска заболеваемости. Дисциплина должна быть везде", – приводит Агентство "Москва" слова Свищева.

Депутат добавил, что внутренний туризм необходимо развивать, соблюдая меры предосторожности.

Также стало известно, что в Крыму с 20 декабря по 15 января будет действовать запрет на развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания в ночные часы. Также запрет вводится на новогодние программы с 22 часов и до 8 утра.

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе. Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

Стало известно, как москвичи планируют отметить Новый год

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