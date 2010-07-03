В Амстердаме переименуют квартал красных фонарей

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В Амстердаме термин "квартал красных фонарей" исчезнет с городских указателей. Его заменят на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города", сообщает "Газета.ру".

По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, термин "квартал красных фонарей" прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию.

Эверхардт полагает, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

Ранее власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия, которое ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталом красных фонарей.