В Амстердаме запретят туристам посещать кварталы красных фонарей

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С 2020 года в Амстердаме введут запрет на посещение туристическими экскурсиями квартала красных фонарей, расположенного в центре города, сообщает портал NOS.

Таким способом местные власти хотят снизить наплыв туристов в исторический центр, а также защитить права секс-работниц, к которым туристы относятся неуважительно.

По мнению властей Амстердама, "более неприемлемо рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность".

Также, по сведениям СМИ, под запрет подпадут экскурсии по местным пабам и барам.

Сейчас центр района Де Валлен за неделю посещают порядка тысячи туристических групп. Пик посещаемости приходится на вечернее время – до 28 групп в час.