Амстердам хотят лишить своей визитной карточки

Популярная у туристов инсталляция в виде надписи I amsterdam из красно-белых букв может исчезнуть с Музейной площади Амстердама и из аэропорта Схипхол. Сразу несколько политических партий требуют демонтировать буквы, как символ массового туризма.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), политики подали обращение в городской совет Амстердама прекратить любой маркетинг города под этим слоганом. По мнению политиков, город задыхается от наплыва туристов и не нуждается в рекламе.

По данным Нидерландского совета по туризму и конгрессам (NBTC), въездной туризм в страну растет быстрее, чем ожидалось. В совете отмечают, что в Амстердаме достигнут критический предел по количеству гостей, поэтому городу требуется иной подход к туризму. Согласно исследованию, в 2018 году на каждого жителя Амстердама приходится 10 туристов.

В 2014 году Амстердам сменил свой логотип на изображение трех крестов и надписи "муниципалитет" и "Амстердам". Три креста "ХХХ" – официальный символ города, который был выбран еще в 1505 году, а сам косой крест является общепринятым во всем мире обозначением Андреевского креста. Три креста, которые то и дело встречаются на улицах города, обозначают доблесть, твердость и милосердие.

В августе 2018 года сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых популярных городов для туров на выходные у россиян. Среди российских городов первое место заняла Москва, а для зарубежных поездок туристы чаще всего выбирают Амстердам.

При этом эксперты отмечают, что билеты с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье дороже в среднем на 20% по сравнению с другими днями недели. Однако, несмотря на рост стоимости авиабилетов, краткосрочные туры по-прежнему пользуются интересом у российских туристов. Специалисты считают закономерным, что рейтинг возглавили крупные культурные центры, расположенные в трех-четырех часах полета от Москвы.

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