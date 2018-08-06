Названы самые популярные города для поездок на выходные

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Самыми популярными городами для туров на выходные стали Москва и Амстердам. К таким выводам пришли аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip, которые составили рейтинг российских и зарубежных городов, куда россияне чаще всего летают на уик-энд.

Проанализировав продажи авиабилетов с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье вечером или в понедельник утром, они выяснили, что среди российских городов лидируют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Сочи, Симферополь и Калининград.

Для поездок на выходные за рубеж, передает РИА Новости, россияне особенно часто выбирали Амстердам. На второй строчке расположился Париж. Помимо них, в топ-5 попали такие города как Прага, Тбилиси и Минск.

Как отметил руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан, билеты с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье дороже в среднем на 20% по сравнению с другими днями недели. Однако, несмотря на рост стоимости авиабилетов, краткосрочные туры по-прежнему пользуются интересом у российских туристов, добавил он. По словам Рябоштана, вполне закономерно, что рейтинг возглавили крупные культурные центры, расположенные в трех–четырех часах полета от Москвы.