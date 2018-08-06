Названы самые популярные города для поездок на выходные

Фото: depositphotos/furzyk73
Самыми популярными городами для туров на выходные стали Москва и Амстердам. К таким выводам пришли аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip, которые составили рейтинг российских и зарубежных городов, куда россияне чаще всего летают на уик-энд.
Проанализировав продажи авиабилетов с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье вечером или в понедельник утром, они выяснили, что среди российских городов лидируют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Сочи, Симферополь и Калининград.
Для поездок на выходные за рубеж, передает РИА Новости, россияне особенно часто выбирали Амстердам. На второй строчке расположился Париж. Помимо них, в топ-5 попали такие города как Прага, Тбилиси и Минск.
Как отметил руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан, билеты с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье дороже в среднем на 20% по сравнению с другими днями недели. Однако, несмотря на рост стоимости авиабилетов, краткосрочные туры по-прежнему пользуются интересом у российских туристов, добавил он. По словам Рябоштана, вполне закономерно, что рейтинг возглавили крупные культурные центры, расположенные в трех–четырех часах полета от Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: