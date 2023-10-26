Иностранцы смогут сами уведомлять о своем прибытии в РФ через МВД или "Госуслуги"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Иностранцы, приехавшие в Россию, теперь самостоятельно могут уведомлять органы внутренних дел о своем прибытии. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, оно вступило в силу с 26 октября 2023 года, передает ТАСС.

Согласно документу, раньше уведомление о прибытии делала только принимающая сторона. Теперь приехавшие в Россию иностранные граждане могут направить уведомление о прибытии сами. Для этого им нужно подать документы в территориальный орган МВД или через портал "Госуслуги".

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что, если мужчина-иностранец получает российский паспорт, он должен вставать на воинский учет.

Он сказал, что сейчас мигранты после получения документа забывают встать на воинский учет. Глава СПЧ напомнил, что это обязаны сделать все мужчины, в том числе с проблемами здоровья, а не только военнообязанные.



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