В СПЧ предложили ставить мигрантов на воинский учет вместе с выдачей паспорта РФ

Фото: 123RF/enterfobay

В случае, если мужчина-иностранец получает российский паспорт, он должен вставать на воинский учет. Об этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил на пресс-конференции в Москве, посвященной миграционному законодательству.

Он заявил, что на данный момент мигранты мужского пола после получения паспорта забывают встать на воинский учет. Глава СПЧ напомнил, что это обязаны сделать все мужчины, в том числе с проблемами здоровья, а не только военнообязанные.

"Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают", – цитирует Фадеева ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что СПЧ готов принять участие в разработке формальной процедуры синхронизации этих двух актов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обязать иностранцев отслужить в Вооруженных силах РФ для получения гражданства. По его словам, не все, кто смог получить российский паспорт, планируют отправляться в армию.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, в свою очередь, поддержал данную идею. Если россияне отдают долг государству, то почему это правило не должно распространяться на иностранных граждан, отметил он.

Более 20 тысяч россиян признаны годными к службе в армии