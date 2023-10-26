Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице 26 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В четверг, 26 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до минус 2 градусов, а в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров в Москве опустятся до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.

Главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные дни, 28 и 29 октября, в Москву придут порывистый ветер, мокрый снег и температура до 0 градусов. Также существует возможность формирования снежного покрова.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 26 октября