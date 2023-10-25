Москву накроет волна мощного атлантического тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики ожидают резкое потепление в Москве на следующей неделе. Как сообщает центр погоды "Фобос", во вторник, 31 октября, температура может подняться до 10 градусов тепла.

"На следующей неделе ожидается волна мощного атлантического тепла, которая в сопровождении дождей смоет наметившиеся следы зимы", – отметили синоптики.

Снеговые облака придут на юг и юго-запад Подмосковья 26 октября после 18 часов. К 21:00 снег пойдет и на западе Московской области, а в ночь на 27 октября начнется и в Москве. В пятницу сила снегопадов усилится, а температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

"Толщина отложений льда на ветвях деревьев и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров. Начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2–5 сантиметров", – уточнили метеорологи.

В субботу ночью будет от -3 до 2 градусов, а днем – от -1 до 4. В ночь на воскресенье столбики термометров достигнут значений от -2 до 3, ожидается снег. Днем 29 октября осадки ослабнут, а температура составит от -1 до 4 градусов, подчеркнули синоптики.

Ранее о возможном начале снегопада в Подмосковье вечером в четверг, 26 октября, предупредили в "Автодоре". Автомобилистов призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и следовать указаниям на информационных табло.

До этого москвичей предупредили о том, что переход температуры в сторону отрицательных значений ожидается уже в ближайшие часы в столице. Это может стать причиной образования гололедицы.

Москвичей предупредили о минусовой температуре вечером 25 октября