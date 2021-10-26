В Хакасии приостановят работу общественного транспорта и общепита

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Власти Абакана, Саяногорска и Черногорска в период нерабочих дней приостановят работу общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Хакасии Валентина Коновалова.

"Принято решение внести изменения в постановление правительства республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании", – сказал Коновалов.

Он уточнил, что в республике также будет ограничена работа торговли, общепита и сферы услуг. Исключение распространяется на аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а также организации доставки.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

