В Смоленской области введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

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В Смоленской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
"На территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с 28.10.2021 по 29.10.2021 (включительно) с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно)", – говорится в сообщении.
В период нерабочих дней в регионе введутся каникулы для школьников и студентов. Будет организована работа дежурных групп в детских садах. Кроме того, свою деятельность приостановят государственные учреждения, в том числе МФЦ.
"При этом важно, что работа системообразующих предприятий, которые играют ключевую роль в экономике региона, будет продолжена", – добавляется в сообщении.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
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