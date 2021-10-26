Врач рассказала, от чего зависит уровень гормонов счастья

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о главных гормонах счастья, сообщает радиостанция "Комсомольская правда"
Специалист пояснила, что за счастье человека отвечают 4 гормона – серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин.
"Самое известная молекула счастья – эндорфин. Она вырабатывается в самом организме и воздействует на так называемые опиоидные рецепторы и тем самым избавляет нас от боли, когда в этом возникает необходимость. На эти же рецепторы действуют и наркотики, и средства анестезии, которые используются в медицине", – добавила Павлова.
Эксперт объяснила, что эндорфин вырабатывается при созерцании произведений искусства, просмотре любимых фильмов, во время секса и даже после хорошей физической активности.
Дофамин является гормоном, который отвечает за предвкушение какой-то радости, отметила специалист. К примеру, он вырабатывается, когда человек заканчивает какое-то сложное дело или при ожидании встречи с любимым. Его еще называют гормоном хорошего самочувствия.
"Если ваш знакомый/ая приходит в сильную радость от цветочка, шоколадки и прочих приятных мелочей, то у него хороший дофамин. Именно он заставляет так реагировать на маленькие сюрпризы", – отметила Павлова.
Она также рассказала и об обратной стороне постоянного стимулирования центра удовольствия. По ее словам, это может привести к зависимости. К примеру, именно так возникает шопоголизм, причина которого – расстройство или утрата контроля импульсов.
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