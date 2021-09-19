Доктор раскрыл опасность кофе по утрам

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Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Радж раскрыл опасность кофе по утрам. Об этом он рассказал в TikTok.

По его словам, нельзя пить кофе натощак сразу после пробуждения. Доктор пояснил, что утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.

Эксперт рекомендует подождать несколько часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе и отложить свой напиток до середины утра, когда уровень кортизола понизится.

"В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее", – сказал Радж.

Пользователи Сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под постом.

Ранее эксперты назвали полезную альтернативу газированным напиткам. Среди рекомендаций оказались зеленый чай, свежие овощные соки, соевое молоко, а также кофе.

