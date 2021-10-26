Диетолог рассказала, яйца какого цвета лучше не покупать

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что по цвету яйца можно определить в нем недостаток кальция.

По словам специалиста, коричневый или белый цвет скорлупы во многом зависит от оперения курицы. На питательные свойства продукта это никак не влияет, подчеркнула она. При этом яйца с коричневой скорлупой, как правило, более крепкие, объясняет Соломатина.

"Если человек хочет, чтобы при варке скорлупа треснула с меньшей вероятностью, то лучше брать коричневые яйца. А если они нужны для яичницы, то цвет совершенно не имеет значения", – говорит специалист.

При этом диетолог не рекомендует брать белые яйца с голубоватым оттенком. Соломатина отметила, что это может говорить о недостаточно хорошем питании курицы.





Елена Соломатина врач-диетолог Скорее всего, курице не хватало кальция. Обычно добавки с этим элементом специально включают в ее рацион. Если курице не хватало кальция, то и в яйце его содержание будет меньше.

"Когда молодые курицы только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур: нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой", – рекомендует Соломатина.

Она добавила, что следует избегать яиц с темными пятнами на скорлупе или неравномерным окрасом. Это может говорить о том, что продукт испорчен, резюмировала диетолог.

Ранее аналитики выяснили, что яйца вошли в число продуктов, которые россияне стали реже покупать в 2021 году. В список также попали свежий творог и шоколад. При этом в продуктовой корзине все чаще начали появляться полуфабрикаты.